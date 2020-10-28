Вратарь "Эвертона" нанял охрану после угроз болельщиков "Ливерпуля"

Вратарь "Эвертона" Джордан Пикфорд стал получать угрозы от болельщиков "Ливерпуля" после того, как нанёс травму защитнику "Ливерпуля" Вирджилу ван Дейку. Эпизод произошёл на 11-й минуте матча, который произошёл 17 октября.

Пикфорда судья не наказал, у него выявили разрыв "крестов". Восстановление от травмы займёт несколько месяцев. После этого фанаты "красных" стали присылать вратарю угрозы в соцсетях.

Пикфорд был вынужден нанять телохранителей, чтобы обезопасить себя и свою семью, сообщает Daily Mail.

"Эвертон" и "Ливерпуль" лидируют в турнирной таблице чемпионата Англии. Команды после шести туров набрали по 13 очков.