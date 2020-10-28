Вратарь "Эвертона" Джордан Пикфорд стал получать угрозы от болельщиков "Ливерпуля" после того, как нанёс травму защитнику "Ливерпуля" Вирджилу ван Дейку. Эпизод произошёл на 11-й минуте матча, который произошёл 17 октября.
Пикфорда судья не наказал, у него выявили разрыв "крестов". Восстановление от травмы займёт несколько месяцев. После этого фанаты "красных" стали присылать вратарю угрозы в соцсетях.
Пикфорд был вынужден нанять телохранителей, чтобы обезопасить себя и свою семью, сообщает Daily Mail.
"Эвертон" и "Ливерпуль" лидируют в турнирной таблице чемпионата Англии. Команды после шести туров набрали по 13 очков.
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