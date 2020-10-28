"Лос-Анджелес Доджерс" впервые за 32 года выиграли Мировую серию

В США завершился сезон MLB, главной бейсбольной лиги. Чемпионом в этом году стала команда "Лос-Анджелес Доджерс". Мировая серия против "Тампа-Бэй Рейс" завершилась со счётом 4:2.

Для "Доджерс" эта победа стала седьмой в истории. В последний раз команда из Лос-Анджелеса выигрывала Мировую серию в 1988 году.

"Тампа" всего во второй раз играла в финале. Оба раза команда уступила.

Рекордсменом по количеству побед в MLB остаются "Нью-Йорк Янкиз" — 27 трофеев.