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Фергюсон не согласился с первым местом Хабиба в рейтинге UFC

Боец смешанных единоборств Тони Фергюсон заявил, что не понимает, почему UFC поставил Хабиба Нурмагомедова на первое место рейтинга вне зависимости от весовой категории. Ранее подобным образом выступил Джон Джонс, которого обошёл россиянин.

По словам Фергюсона, не все бои Хабиба можно назвать достойными, а считать в рейтинг можно только те, которые были проведены в рамках UFC.

"Как его можно назвать первым номером, если он никогда не дрался со мной? Джонс, Андерсон Силва, Сен-Пьер — они гораздо лучше Хабиба. Почему их забыли?", — заявил Фергюсон в интервью Submission.

Фергюсон считает, что Хабиб сделал недостаточно в UFC, чтобы выйти на первое место в рейтинге.

"Все эти рейтинги не проживут и пяти минут. У него 13 побед подряд? У меня 12. И если бы мы подрались, я бы одержал 13 победу, и я не шучу. У него был шанс, но команда Хабиба не захотела этого боя", — заявил Фергюсон.

Отметим, в мае Фергюсон должен был встретиться с Хабибом, но бой был отменён. Вместо россиянина вышел Джастин Гэтжи и одержал победу.

Гэтжи стал обладателем "временного" чемпионского титула в лёгком весе, но ничего не смог сделать с Хабибом. После боя россиянин объявил о завершении карьеры в UFC.

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