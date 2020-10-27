Свищёв: "Интер" перед матчем с "Шахтёром" в незавидном положении"

Член комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту и делам молодежи Дмитрий Свищёв в разговоре с "Правдой.Ру" дал свой прогноз на матч Лиги чемпионов "Шахтёр" — "Интер".

"Шахтёр" в первом туре обыграл "Реал" на выезде (3:2), а "Интер" свёл к ничьей матч с гладбахской "Боруссией" (2:2).

"Шахтёр" — команда мощная, интересная, молодая, не боится ничего, к тому же таких мощных титулованных атлетов как из "Реала". Результат — как раз предыдущий матч. "Интер", я думаю, сейчас немножко на нервах и переживает, потому что для всех "Шахтёр" казался аутсайдером группы, но видите, что творит. "Интер" сейчас в незавидном положении. Я думаю, они там думают сейчас, как правильно себя вести на поле. И может быть очень интересная игра", — заявил Свищёв.