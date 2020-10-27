Лыжник Устгов обратился к журналистам, перепутавших его с биатлонистом

Лыжник Сергей Устюгов высказал своё возмущение из-за того, что журналисты снова перепутали его с биатлонистом Евгением Устюговым. Пост-обращение к представителям СМИ он опбуликовал в Instagram.
Один из порталов разместил новость о решении CAS аннулировать результаты биатлониста Евгения Устюгова на двух Олимпиадах, но прикрепил к материалу фотографию лыжника Сергея Устюгова.
"Сначала разберитесь в вопросе и определите, кто есть кто, а потом уже публикуйте новости, будьте профессионалами, а не разгильдяями, в конце концов!" - написал Сергей в Instagram.
Отметим, обращение Сергея Устюгова к журналистам выходит не в первый раз. Лыжника постоянно путают с биатлонистом Евгением.
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