Лыжник Устгов обратился к журналистам, перепутавших его с биатлонистом

Лыжник Сергей Устюгов высказал своё возмущение из-за того, что журналисты снова перепутали его с биатлонистом Евгением Устюговым. Пост-обращение к представителям СМИ он опбуликовал в Instagram.

Один из порталов разместил новость о решении CAS аннулировать результаты биатлониста Евгения Устюгова на двух Олимпиадах, но прикрепил к материалу фотографию лыжника Сергея Устюгова.

"Сначала разберитесь в вопросе и определите, кто есть кто, а потом уже публикуйте новости, будьте профессионалами, а не разгильдяями, в конце концов!" - написал Сергей в Instagram.

Отметим, обращение Сергея Устюгова к журналистам выходит не в первый раз. Лыжника постоянно путают с биатлонистом Евгением.