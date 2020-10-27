"Формула-1" готовит рекордное количество гонок на сезон-2021

Организаторы гоночной серии "Формулы-1" провели совещание по календарю следующего сезона. В 2021 году планируется провести рекордное количество этапов, сообщает Auto Motor und Sport.

Президент "Формулы-1" Чейз Кэри, глава FIA Жан Тодт и руководители команд поддержали проект календаря из 23-х гонок. Из-за пандемии коронавируса в 2020 году были отменены некоторые этапы, поэтому организаторы планируют компенсировать потери в следующем сезоне.

Старт сезона-2021 запланирован в Австралии 21 марта. Европейские гонки начнутся в мае испанским этапом, а завершится чемпионат в декабре в Абу-Даби.

"Гран-при Сочи" войдёт в тройную серию, когда гонки проходят каждую неделю. Этот этап состоится в одной "тройке" с заездами в Сингапуре и Японии.