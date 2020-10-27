Хабиб заявил, что возглавил сводный рейтинг UFC

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов заявил, что в новой версии рейтинга UFC вне зависимости от весовой категории он теперь занимает второе место. Официальной версии ранга лучших бойцов организации при этом пока нет.
Хабиб Нурмагомедов в Instagram опубликовал пост с обновлённым рейтингом, в котором он обошёл Джона Джонса. Список UFC обновляет каждый вторник, сейчас на сайте организации опубликована предыдущая его версия.
После победы над Джастином Гэтжи российский боец заявил о том, что претендует на первое место.
"Упорный труд, надежда на Аллаха и терпение — вот три качества, которые мне помогли прийти к успеху", — написал Нурмагомедов в Instagram.
В рейтинге, который опубликовал Хабиб, Гэтжи опустился на десятую строчку. По одной позиции прибавили Дастин Порье, Макс Холлоуэй и Пётр Ян.
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