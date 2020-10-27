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Хабиб заявил, что возглавил сводный рейтинг UFC

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов заявил, что в новой версии рейтинга UFC вне зависимости от весовой категории он теперь занимает второе место. Официальной версии ранга лучших бойцов организации при этом пока нет.

Хабиб заявил, что возглавил сводный рейтинг UFC

Хабиб Нурмагомедов в Instagram опубликовал пост с обновлённым рейтингом, в котором он обошёл Джона Джонса. Список UFC обновляет каждый вторник, сейчас на сайте организации опубликована предыдущая его версия.

После победы над Джастином Гэтжи российский боец заявил о том, что претендует на первое место.

"Упорный труд, надежда на Аллаха и терпение — вот три качества, которые мне помогли прийти к успеху", — написал Нурмагомедов в Instagram.

В рейтинге, который опубликовал Хабиб, Гэтжи опустился на десятую строчку. По одной позиции прибавили Дастин Порье, Макс Холлоуэй и Пётр Ян.

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