Член комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту и делам молодежи Дмитрий Свищёв в разговоре с "Правдой.Ру" оценил шансы "Локомотива" в матче против "Баварии". Встреча команд состоится сегодня в Москве.
Матч "Локомотив" — "Бавария" начнётся в 20.55 по московскому времени. В первом туре железнодорожники сыграли вничью с "Зальцбургом" на выезде, а мюнхенцы дома разгромили "Атлетико" со счётом 4:0.
"Я, конечно, очень хотел бы, чтобы выиграл наш российский клуб "Локомотив". Будем переживать за него и надеяться, что он покажет достойную игру. Но надо отдать должное, что "Бавария" на сегодняшний день одна из самых титулованных и мощных команд. У нее все получается в этом сезоне.
Очень надеюсь, что "Локомотив" покажет жесткую борьбу, агрессивную и с самого начала занять лидирующие позиции на поле и тогда что-то может получится. То есть мы должны шокировать наших соперников сразу. Просто шокировать. Если этого не получится, то шансов нет никаких", — заявил Свищёв.
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