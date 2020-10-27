Свищёв: "Локомотиву" нужно сразу шокировать "Баварию"

Член комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту и делам молодежи Дмитрий Свищёв в разговоре с "Правдой.Ру" оценил шансы "Локомотива" в матче против "Баварии". Встреча команд состоится сегодня в Москве.

Матч "Локомотив" — "Бавария" начнётся в 20.55 по московскому времени. В первом туре железнодорожники сыграли вничью с "Зальцбургом" на выезде, а мюнхенцы дома разгромили "Атлетико" со счётом 4:0.