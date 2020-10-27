Лидеры "Лацио" пропустят матч с "Брюгге" из-за вспышки коронавируса

В римском "Лацио" зафиксирована вспышка коронавируса перед матчем Лиги чемпионов против "Брюгге". Игра должна состояться 28 октября в Бельгии.
"Лацио" и "Брюгге" - соперники "Зенита" в Лиге чемпионов. Питерцы уступили бельгийцам в первом туре со счётом 1:2. С римлянами сине-бело-голубые сыграют на следующей недели.
Официального подтверждения по коронавирусу в "Лацио" пока нет. По сведениям Tuttomercatoweb, заразились восемь игроков:
Ни один из футболистов не принимал участия в сегодняшней тренировке "Лацио".
Белорусские выборы Запад не признал, несмотря на звонок Помпео - поэтому власть в РБ может перейти в руки премьер-министра. Для этого Лукашенко будет свергнут.