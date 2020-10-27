Нурмагомедов признался, что хотел сняться с боя против Гэтжи

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов рассказал о сложностях при подготовке к бою против Джастина Гэтжи. По его словам, он даже хотел сняться с поединка из-за болезни и перелома пальца.

Нурмагомедов не стал этого делать, так как для него бой был особенным. Кроме того, боец в завершающей стадии подготовки почувствовал себя лучше.

"Сам лагерь тяжело прошел. Как туда прилетел, две недели болел. Был в больнице. Мы думали сняться. Потом в себя пришел, начал тренироваться", — рассказал Нурмагомедов после возвращения в Дагестан.

Победив Гэтжи, Хабиб сохранил чемпионский титул в лёгком весе и заявил о завершении карьеры.