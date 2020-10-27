Шпрыгин о шансах "Локомотива": Поле зелёное, а мяч круглый

Глава Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин в разговоре с "Правдой.Ру" оценил шансы "Локомотива" и "Шахтёра" в сегодняшних матчах Лиги чемпионов.

Московская команда примет на своём поле "Баварию", а дончане сыграют против "Интера". По словам Шпрыгина, шансы у команд, которые считаются аутсайдерами, есть всегда из-за того, что это футбол.

"Шансы всегда есть у любой команды, потому что это футбол, поле зеленое, а мяч круглый. Болельщики будут верить в Локомотив", но по факту рейтинг у команд разный, конечно. "Шахтёр" не считается фаворитом? Справедливо, но опять точно так же, как с "Локомотивом": только по исходу матча можно будет говорить о результате, а до этого всё прогнозы. Этим и интересен футбол", — заявил Шпрыгин.

Оба матча начнутся в 20.55 по московскому времени.