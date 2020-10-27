Непобедимый Хабиб прилетел в Дагестан

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов вернулся в Россию после боя против Джастина Гэтжи. Спортсмен прилетел в Дагестан, где его встретили друзья и знакомые.
В аэропорту Хабиба и его команду встречала делегация во главе с министром спорта Дагестана.
Нурмагомедов в третий раз защитил титул чемпиона UFC, победив Гэтжи во втором раунде приёмом "треугольник". После боя он объявил о завершении карьеры.
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