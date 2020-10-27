Президент России Владимир Путин во время разговора с Хабибом Нурмагомедовым по телефону пригласил бойца посетить Кремль и провести встречу.
Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Действительно, президент сказал, что, когда сам Хабиб отдохнет и когда эпидемиологическая ситуация успокоится, то они обязательно встретятся", — пояснил представитель Кремля.
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