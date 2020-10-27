Путин пригласил Нурмагомедова в Кремль

Президент России Владимир Путин во время разговора с Хабибом Нурмагомедовым по телефону пригласил бойца посетить Кремль и провести встречу.

Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.