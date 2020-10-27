Команда Тутберидзе поздравила Щербакову и замазала фамилию Косторной

Команда Этери Тутберидзе в очередной раз показала своё негативное отношение к фигуристке Алёне Косторной. В межсезонье спортсменка перешла в академию Евгения Плющенко, за что была раскритикована бывшим тренером.

Сейчас команда Тутберидзе замазала фамилию Косторной на приказе министра спорта. Олег Матыцин подписал постановление о присвоении звания мастера спорта международного класса (МСМК) двум спортсменкам — Анне Щербаковой и Алёне Косторной.

Приказ был опубликован командой Тутберидзе в Instagram, но в документе оказалась одна фамилия Щербаковой.

"Анна Щербакова, поздравляем", — подписано фото.

Косторная под руководством Тутберидзе стала чемпионкой Европы. Щербакова заняла второе место, но дважды выиграла чемпионат России.