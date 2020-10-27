"Локомотив" припомнил "Ростову" разгромное поражение от "Баварии"

"Ростов" поддержал "Локомотив" перед матчем железнодорожников против "Баварии" в рамках Лиги чемпионов. Пресс-служба донского клуба опубликовала в Twitter "рецепт" победы над мюнхенцами.

В 2016 году ростовчане победили "Баварию" со счётом 3:2. По мнению дончан, "Локо" не стоит бояться пропустить первыми, а также можно обыграть защитником немецкого клуба, которые "падают на пустом месте".

В ответ "Локомотив" поблагодарил "Ростов" за совет и припомнил другой матч против "Баварии". В том же году российская команда проиграла со счётом 0:5.

"Спасибо. Надеемся, вы не перепутали инструкции", — оставил "Локо" пост в Twitter.