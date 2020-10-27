"Локомотив" припомнил "Ростову" разгромное поражение от "Баварии"

"Ростов" поддержал "Локомотив" перед матчем железнодорожников против "Баварии" в рамках Лиги чемпионов. Пресс-служба донского клуба опубликовала в Twitter "рецепт" победы над мюнхенцами.
В 2016 году ростовчане победили "Баварию" со счётом 3:2. По мнению дончан, "Локо" не стоит бояться пропустить первыми, а также можно обыграть защитником немецкого клуба, которые "падают на пустом месте".
В ответ "Локомотив" поблагодарил "Ростов" за совет и припомнил другой матч против "Баварии". В том же году российская команда проиграла со счётом 0:5.
"Спасибо. Надеемся, вы не перепутали инструкции", — оставил "Локо" пост в Twitter.
Спасибо! ✊🏻
Надеемся, что вы не перепутали инструкции 😅 pic.twitter.com/OMk2U1AcIP— "Локомотив" (@fclokomotiv) October 27, 2020
Белорусские выборы Запад не признал, несмотря на звонок Помпео - поэтому власть в РБ может перейти в руки премьер-министра. Для этого Лукашенко будет свергнут.