Алексеев: Решение по Устюгову - ход в допинговой войне против России

Глава комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву, главный научный сотрудник Института по законодательству и сравнительному правоведению при правительстве Москвы Сергей Алексеев в разговоре с "Правдой.Ру" объяснил, что за решение было вынесено Антидопинговой панелью CAS (CAS ADD) по делу биатлониста Евгения Устюгова.

Ранее сообщалось, что CAS ADD признал Устюгова виновным в нарушении антидопинговых правил и аннулировал его результаты с января 2010 по март 2014 года. Тем самым панель лишила биатлониста трёх золотых медалей на Олимпийских играх в Ванкувере и Сочи.

По словам Алексеева, доказательства по этому делу не являются обоснованными, так как используется база данных, выкраденная беглым информатором WADA Григорием Родченковым.

"Дело в том, что эти повторные проверки проводятся на базе Московской антидопинговой лаборатории, переданной в WADA. И сравнивается с той базой данной, которая была выкрадена перебежчиком Родченковым еще ранее, из России вывезена и берется как за эталон. Но эта база данных находилась в ведении Родченкова, его окружения долгое время, и доступ в ту базу, которая оставалась в Москве, тоже был у Родченкова и его сподвижника. Поэтому делать заключение на таких сомнительных доказательных основах представляется необоснованным", — заявил Алексеев.

"Доказательства собираются с нарушением норм"

По мнению Алексеева, у защиты Устюгова есть шансы на апелляцию в CAS, так как вторая инстанция должна более детально рассмотреть это дело. Юрист отметил, что сами доказательства противоречат Всемирному антидопинговому кодексу.

"Вторая инстанция, надеюсь, будет более глубоко и детально рассматривать данный вопрос, потому что по тем эпизодам и периодам все пробы со стороны Устюгова были чистые. А сейчас заключение делается на основании таких подковерных данных, которые противоречат Всемирному антидопинговому кодексу. А раз доказательства собираются с нарушением норм, они являются недопустимыми", — продолжил юрист.

"Можно пойти в Европейский суд по правам человека"

Также Алексеев заявил, что CAS не является последней инстанцией в данном деле. Устюгов в случае проигрыша апелляции может пойти в гражданский суд Швейцарии и даже Европейский суд по правам человека.

"Скорее всего, это дело будет, по крайней мере, если не в CAS, то в вышестоящих инстанциях может рассматриваться иначе. Если даже последняя инстанция, которая находится в Швейцарии, швейцарский трибунал будет на стороне WADA и МОК, тогда еще Европейский суд по правам человека в режиме жалобы по нарушениям ряда норм Конвенции о защите прав и свобод человека так же может быть действенным инструментом по нахождению истины в данном деле", — заявил Алексеев.

"Это ход наших оппонентов в допинговых войнах против России"

Кроме того, юрист отметил, что решение панели CAS появилось накануне рассмотрения другого дела — разбирательства между WADA и РУСАДА, которое пройдёт в начале ноября. По мнению Алексеева, выход решения по Устюгову сейчас может быть элементом информационной войны против России.