Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов показал перелом на пальце левой ноги. Травму чемпион в лёгком весе получил во время подготовки к бою против Джастина Гэтжи.
Снимок был сделан 8 октября. Несмотря на перелом Нурмагомедов не бросил подготовку к поединку. 24 октября Хабиб победил соперника во втором раунде приёмом "треугольник".
После завершения боя Нурмагомедов сообщил о том, что завершает карьеру в UFC. По словам Хабиба, он не хочет идти дальше без своего отца. Абудлманап ушёл из жизни в июле после заболевания коронавирусом.
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