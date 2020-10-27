Нурмагомедов опубликовал снимок перелома пальца

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов показал перелом на пальце левой ноги. Травму чемпион в лёгком весе получил во время подготовки к бою против Джастина Гэтжи.

Снимок был сделан 8 октября. Несмотря на перелом Нурмагомедов не бросил подготовку к поединку. 24 октября Хабиб победил соперника во втором раунде приёмом "треугольник".

После завершения боя Нурмагомедов сообщил о том, что завершает карьеру в UFC. По словам Хабиба, он не хочет идти дальше без своего отца. Абудлманап ушёл из жизни в июле после заболевания коронавирусом.