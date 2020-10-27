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Виталий Петров отреагировал на убийство отца

Бывший пилот "Формулы-1" Виталий Петров опубликовал в Instagram трогательный пост после убийства его отца Александра. 24 октября под Выборгом бизнесмен был застрелен неизвестным во дворе собственного дома.

Виталий Петров отреагировал на убийство отца

СК возбудил дело о заказном убийстве. Александр Петров был бизнесменом и владельцем нескольких предприятий — "Выборгский судостроительный завод", "Выборгская топливная компания" и других.

Виталий Петров отметил, что для него случившееся стало большим горем. Гонщик заявил, что никогда не забудет отца.

"Наша семья потеряла самого близкого, дорогого, любимого, искреннего, доброго, честного человека на всём белом свете. Мы с братом, с Мамой просто не можем поверить в происходящее", — написал Петров.

Виталий Петров начинал карьеру в "Кубке Лада Россия", также выступал в "Формуле-Рено", серии GP2 и других чемпионатах.

В "Формуле-1" выступал за "Рено", "Лотус" и "Катерхем". На его счету 13 гонок с очками, а также один подиум. В 2011 году Петров финишировал третьим на "Гран-при Австралии".

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