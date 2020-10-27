Нурмагомедов отправится в Кремль к Путину

Ризван Магомедов, менеджер российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова, сообщил, что чемпион UFC отправится на приём в Кремль. Спортсмена пригласил президент России Владимир Путин.

Информацию распространил журналист ESPN Бретт Окамото в Twitter.

Нурмагомедов победил Джастина Гэтжи на турнире UFC 254 и в третий раз защитил титул в лёгком весе. После боя он объявил о завершении карьеры.

На счету Нурмагомедова 29 побед в 29 поединках. Российский боец в июле потерял отца, Абдулманап умер после заболевания коронавирусом.