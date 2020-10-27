CAS лишил Устюгова побед на Олимпийских играх в Ванкувере и Сочи

Адвокат Алексей Панич рассказал о рассмотрении дела российского биатлониста Евгения Устюгова в Спортивном арбитражном суде (CAS). Первой инстанцией, которая вынесла вердикт по россиянину, стала антидопинговая панель суда (CAS ADD).

CAS ADD признала Устюгова виновным в нарушении антидопинговых правил и отменила все его результаты с января 2010 года по конец сезона-2013/14. Решение затрагивает две Олимпиады — в Ванкувере и Сочи.

Таким образом, Устюгов лишён двух золотых медалей в эстафетах (в Ванкувере и Сочи) и индивидуального золота в масс-старте (Ванкувер).

Вместе с тем решение не является окончательным и может быть обжаловано в CAS.

"Решение CAS ADD не является окончательным и может быть обжаловано в CAS в течение 21 дня", — приводит ТАСС слова Панича.

Решение по Устюгову было вынесено в 2017 году, когда россиянин уже завершил карьеру. Международный союз биатлонистов (IBU) обвинил спортсмена в употреблении эритропоэтина на данных его биологического паспорта.