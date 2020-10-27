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Букмекеры назвали фаворитов матчей Лиги чемпионов

Во вторник, 27 октября продолжится групповой этап Лиги чемпионов. Букмекерские конторы назвали фаворитов сегодняшних поединоков.

Букмекеры назвали фаворитов матчей Лиги чемпионов

Совсем не верят букмекеры в "Локомотив" и "Мидтьюлланн". Коэффициент на российскую команду в домашнем матче с "Баварией" 19.00. Ставки на датский клуб в выездной игре с "Ливепрулем принимают со значением 18.00.

В каждом из матчей есть явный фаворит, коэффициент на победу которого меньше двух. Свои встречи по мнение букмекеров должны выиграть "Интер", "Атлетико", "Реал", "Манчестер Сити", "Порту" и "Аталанта".

Самые "интригующие" противостояния сегодняшнего вечера по коэффициентам контор — игры "Аталанта" — "Аякс" и "Боруссия" — "Реал".

Коэффициенты букмекерских контор

Команда 1 Команда 2 Победа 1 Ничья Победа 2
"Локомотив" "Бавария" 19.00 10.00 1.16
"Шахтёр" "Интер" 4.58 4.14 1.80
"Аталанта" "Аякс" 1.89 4.44 3.82
"Атлетико" "Зальцбург" 1.74 4.18 4.98
"Боруссия" М "Реал" 3.78 4.20 1.94
"Ливерпуль" "Мидтьюлланн" 1.17 9.30 18.00
"Марсель" "Манчестер Сити" 8.70 5.30 1.40
"Порту" "Олимпиакос" 1.74 3.82 5.50
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