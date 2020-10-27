Букмекеры назвали фаворитов матчей Лиги чемпионов

Во вторник, 27 октября продолжится групповой этап Лиги чемпионов. Букмекерские конторы назвали фаворитов сегодняшних поединоков.

Совсем не верят букмекеры в "Локомотив" и "Мидтьюлланн". Коэффициент на российскую команду в домашнем матче с "Баварией" 19.00. Ставки на датский клуб в выездной игре с "Ливепрулем принимают со значением 18.00.

В каждом из матчей есть явный фаворит, коэффициент на победу которого меньше двух. Свои встречи по мнение букмекеров должны выиграть "Интер", "Атлетико", "Реал", "Манчестер Сити", "Порту" и "Аталанта".

Самые "интригующие" противостояния сегодняшнего вечера по коэффициентам контор — игры "Аталанта" — "Аякс" и "Боруссия" — "Реал".

Коэффициенты букмекерских контор