Во вторник, 27 октября продолжится групповой этап Лиги чемпионов. Букмекерские конторы назвали фаворитов сегодняшних поединоков.
Совсем не верят букмекеры в "Локомотив" и "Мидтьюлланн". Коэффициент на российскую команду в домашнем матче с "Баварией" 19.00. Ставки на датский клуб в выездной игре с "Ливепрулем принимают со значением 18.00.
В каждом из матчей есть явный фаворит, коэффициент на победу которого меньше двух. Свои встречи по мнение букмекеров должны выиграть "Интер", "Атлетико", "Реал", "Манчестер Сити", "Порту" и "Аталанта".
Самые "интригующие" противостояния сегодняшнего вечера по коэффициентам контор — игры "Аталанта" — "Аякс" и "Боруссия" — "Реал".
|Команда 1
|Команда 2
|Победа 1
|Ничья
|Победа 2
|"Локомотив"
|"Бавария"
|19.00
|10.00
|1.16
|"Шахтёр"
|"Интер"
|4.58
|4.14
|1.80
|"Аталанта"
|"Аякс"
|1.89
|4.44
|3.82
|"Атлетико"
|"Зальцбург"
|1.74
|4.18
|4.98
|"Боруссия" М
|"Реал"
|3.78
|4.20
|1.94
|"Ливерпуль"
|"Мидтьюлланн"
|1.17
|9.30
|18.00
|"Марсель"
|"Манчестер Сити"
|8.70
|5.30
|1.40
|"Порту"
|"Олимпиакос"
|1.74
|3.82
|5.50
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