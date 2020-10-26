Московский ЦСКА и тульский "Арсенал" назвали составы на игру 13-го тура РПЛ. Матч начнётся в 19.00 по московскому времени на "ВЭБ Арене".
В составе ЦСКА с первых минут появятся защитник Марио Фернандес, который пропустил несколько матчей из-за травмы, а также Алан Дзагоев, который периодически страдает от повреждений.
В "старт" "Арсенала" попали нападающие Кирилл Панченко и Лука Джорджевич, а также арендованный у "Спартака" защитник Николай Рассказов.
Московские "армейцы" занимают третье место в турнирной таблице. ЦСКА имеет шанс обойти "Зенит", если победит сегодня.
В Белоруссии уже в ближайшие дни могут начать происходить различные события, в том числе и свержение Александра Лукашенко с поста главы республики.