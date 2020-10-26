Фернандес и Дзагоев попали в состав ЦСКА на матч с "Арсеналом"

Московский ЦСКА и тульский "Арсенал" назвали составы на игру 13-го тура РПЛ. Матч начнётся в 19.00 по московскому времени на "ВЭБ Арене".

В составе ЦСКА с первых минут появятся защитник Марио Фернандес, который пропустил несколько матчей из-за травмы, а также Алан Дзагоев, который периодически страдает от повреждений.

В "старт" "Арсенала" попали нападающие Кирилл Панченко и Лука Джорджевич, а также арендованный у "Спартака" защитник Николай Рассказов.

Московские "армейцы" занимают третье место в турнирной таблице. ЦСКА имеет шанс обойти "Зенит", если победит сегодня.

Состав ЦСКА

Акинфеев.

Фернандес.

Дивеев.

Магнуссон.

Кучаев.

Дзагоев.

Обляков.

Влашич.

Зайнутдинов.

Чалов.

Эджуке.

Состав "Арсенала"