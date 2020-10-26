Гендиректор "Зенита" отреагировал на информацию о Почеттино

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал информацию о том, что клуб ведёт поиски нового тренера вместо Сергея Семака. Ранее издание "Чемпионат" сообщило о переговорах питерцев с аргентинцем Маурисио Почеттино.

По словам Медведева, он ничего не знает о консультациях с бывшим тренером "Тоттенхэма".

"Ни с Почеттино, ни с Маурисио мы не ведем никаких переговоров или консультаций", — приводит "СЭ" слова Медведева.

Гендиректор клуба отметил, что кто-то может вкидывать ложные новости, чтобы навредить "Зениту".

"Не знаю, с какой целью вбрасываются фейковые новости. Видимо, в надежде вывести наш клуб из себя, но надежды на это пусты", — заявил Медведев.

28 октября "Зенит" сыграет с дортмундской "Боруссией" в Лиге чемпионов. 1 ноября питерцы сыграют в чемпионате России с "Химками".