Мамаев рассказал, как провёл первые часы в СИЗО

Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев рассказал, что делал в первые часы после того, как попал в следственный изолятор. Футболиста привезли в СИЗО рано утром на следующий день после драк в центре Москвы.

По словам Мамаева, когда он вошёл в камеру, там находились двое мужчин, которые знали, кто он такой.

"Поздоровались, и я сказал, что потом поговорим. Понятное дело, они знали, кто я", — рассказал Мамаев в интервью на канале "КраСава" в YouTube.

Футболист отметил, что после нервной ночи и допросов ему нужно было отдохнуть. Мамаев поговорил с мужчинами после того, как проснулся.

"Утром проснулся, с мужиками чайка попили. И потом приехали на нами, сказали, что в суд пора ехать», — сказал Мамаев.

Игрок находился в СИЗО с 9 октября 2018 года. Приговор ему был вынесен в мае 2019 года, а из колонии он вышел в сентябре.