Полузащитник сборной Франции Поль Погба высказался о публикации The Sun о том, что он отказался выступать за команду из-за событий вокруг убийства учителя Самуэля Пати. Британский таблоид ранее утверждал, что футболисту "МЮ" не понравились слова президента Франции Эммануэля Макрона.
Глава государства призвал бороться с "исламистскими террористами", а Погба якобы на это ответил, что не выйдет за сборную. Футболист выступил с опровержением, назвав статью "Fake News".
Погба отметил, что издание поступает подобным образом не в первый раз. Футболист заявил, что никогда не думал о бойкоте игр сборной Франции и выступает против любых форм проявления терроризма.
Полузащитник обратился к журналистам с требованием несколько раз перепроверять информацию. Он пообещал подать иск в суд на The Sun.
"Я подаю в суд на издателей и тех, кто распространяет эти на сто процентов фейковые новости… Позор вам!" — написал Погба в Instagram.
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