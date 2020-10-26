Погба подал в суд на The Sun за публикацию о нём и Макроне

Полузащитник сборной Франции Поль Погба высказался о публикации The Sun о том, что он отказался выступать за команду из-за событий вокруг убийства учителя Самуэля Пати. Британский таблоид ранее утверждал, что футболисту "МЮ" не понравились слова президента Франции Эммануэля Макрона.

Глава государства призвал бороться с "исламистскими террористами", а Погба якобы на это ответил, что не выйдет за сборную. Футболист выступил с опровержением, назвав статью "Fake News".

Погба отметил, что издание поступает подобным образом не в первый раз. Футболист заявил, что никогда не думал о бойкоте игр сборной Франции и выступает против любых форм проявления терроризма.

Полузащитник обратился к журналистам с требованием несколько раз перепроверять информацию. Он пообещал подать иск в суд на The Sun.