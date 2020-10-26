Бой Хабиба вывел РЕН ТВ на первое место среди телеканалов

Телеканал РЕН ТВ во время трансляции боя Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи вышел на первое место среди российских телеканалов. Всего поединок посмотрели 10,8 млн российских зрителей.

Исследование аудитории проходило в категории "4+". Доля зрителей составила 19,2%, то есть трансляцию посмотрел каждый пятый зритель в России. Среди мужчин доля трансляции составила 25,7%.

Нурмагомедов победил Гэтжи во втором раунде, использовав приём "треугольник". После боя россиянин объявил о завершении карьеры.