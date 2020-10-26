Телеканал РЕН ТВ во время трансляции боя Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи вышел на первое место среди российских телеканалов. Всего поединок посмотрели 10,8 млн российских зрителей.
Исследование аудитории проходило в категории "4+". Доля зрителей составила 19,2%, то есть трансляцию посмотрел каждый пятый зритель в России. Среди мужчин доля трансляции составила 25,7%.
Нурмагомедов победил Гэтжи во втором раунде, использовав приём "треугольник". После боя россиянин объявил о завершении карьеры.
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