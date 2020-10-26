Бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев в разговоре с "Правдой.Ру" объяснил, почему Хабиб Нурмагомедов после боя с Джастином Гэтжи был настолько эмоциональным.
Россиянин после победы над американцем рухнул на пол и расплакался. Позже он заявил, что больше не выйдет в октагон из-за смерти своего отца. Абдулманап ушёл из жизни четыре месяца назад после заболевания коронавирусом.
"Это, скорее, его характеризует с лучшей стороны. Дело в том, что и последняя потеря, и подготовка к такому поединку, весосгонка, когда 8,5 кг надо было за короткий период скинуть. Это все очень-очень тяжело. Это огромное напряжение нервов, посвящение боя самому дорогому человеку и необходимость обязательной победы, потому что назад уже нет пути, за ним Москва, как говорится. Это напряжение может так сказаться, какой бы сильный человек не был. Это лишний раз говорит о ценности победы", — заявил Валуев.
В Белоруссии уже в ближайшие дни могут начать происходить различные события, в том числе и свержение Александра Лукашенко с поста главы республики.