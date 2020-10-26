Валуев: Эмоции Хабиба после боя характеризуют его с лучшей стороны

Бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев в разговоре с "Правдой.Ру" объяснил, почему Хабиб Нурмагомедов после боя с Джастином Гэтжи был настолько эмоциональным.

Россиянин после победы над американцем рухнул на пол и расплакался. Позже он заявил, что больше не выйдет в октагон из-за смерти своего отца. Абдулманап ушёл из жизни четыре месяца назад после заболевания коронавирусом.