"Милан" перед игрой с "Ромой" потерял пять игроков из-за коронавируса

"Милан" объявил о пяти случаях заражения коронавирусом в команде. Положительные тесты сдали вратарь Джанлуиджи Доннарумма, нападающий Йеенс Хауге и ещё три игрока, имена которых не называются.

Заболевание у футболистов проходит бессимптомно, они находятся на самоизоляции, сообщает пресс-служба "Милана".

26 октября "Милан" сыграет в матче чемпионата Италии против "Ромы". Матч начнётся в 22.45 мск.

Миланцы лидируют в турнирной таблице, набрав 12 очков в четырёх матчах. Римляне идут девятыми, заработав семь очков.