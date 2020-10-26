"Милан" объявил о пяти случаях заражения коронавирусом в команде. Положительные тесты сдали вратарь Джанлуиджи Доннарумма, нападающий Йеенс Хауге и ещё три игрока, имена которых не называются.
Заболевание у футболистов проходит бессимптомно, они находятся на самоизоляции, сообщает пресс-служба "Милана".
26 октября "Милан" сыграет в матче чемпионата Италии против "Ромы". Матч начнётся в 22.45 мск.
Миланцы лидируют в турнирной таблице, набрав 12 очков в четырёх матчах. Римляне идут девятыми, заработав семь очков.
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