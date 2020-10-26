Загитовой нет в рейтинге величайших фигуристок, но есть Медведева

Пятеро российских фигуристов вошли в рейтинг величайших по версии портала Yardbarker. Всего в списке 25 человек.

Российское фигурное катание представляют:

пара Екатерины Гордеевой и Сергея Гринькова;

и Евгений Плющенко ;

; Ирина Роднина ;

; Евгения Медведева.

В материале отметили, что Медведева 13 раз устанавливала мировые рекорды, завоевала две серебряные медали на Олимпиаде-2018, а также два золота на чемпионате мира.

В списке нет Алины Загитовой, которая обошла Медведеву в одиночном катании на Олимпиаде в Пхенчхане.