Пятеро российских фигуристов вошли в рейтинг величайших по версии портала Yardbarker. Всего в списке 25 человек.
Российское фигурное катание представляют:
В материале отметили, что Медведева 13 раз устанавливала мировые рекорды, завоевала две серебряные медали на Олимпиаде-2018, а также два золота на чемпионате мира.
В списке нет Алины Загитовой, которая обошла Медведеву в одиночном катании на Олимпиаде в Пхенчхане.
В Белоруссии уже в ближайшие дни могут начать происходить различные события, в том числе и свержение Александра Лукашенко с поста главы республики.