Антон Миранчук пообещал играть с "Баварией" на победу

Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук заявил, что у команды есть шансы в матче Лиги чемпионов против "Баварии" несмотря на статус аутсайдера. Игра состоится в Москве 27 октября и начнётся в 20.55 мск.

По словам Миранчука, у команды есть квалифицированные футболисты с опытом выступлений в Лиге чемпионов. Игрок считает, что у "Локо" в любом случае будут моменты, которые нужно постараться реализовать.

"Мы выходим побеждать в любом случае. У любой команды есть слабые стороны, лазейки. Будет непросто, но игра покажет. Мы отдадим все свои силы, чтобы добиться положительного результата", — заявил Миранчук во время предматчевой пресс-конференции.

В первом туре Лиги чемпионов "Локомотив" на выезде сыграл вничью с "Зальцбургом" — 2:2. Мюнхенцы разгромили на своём поле "Атлетико".