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Команда Тутберидзе показала новую программу Загитовой

В Сети появилось видео проката новой программы олимпийкой чемпионки Алины Загитовой. Девушка готовит показательный номер 7 ноября.

Выступление Загитовой состоится на "ЦСКА Арене" в рамках фестиваля "Влюблённые в фигурное катание". Номер поставлен под музыку из "Нотр-Дам-де-Пари".

Ранее сообщалось, что Загитова не выступит на соревнованиях в этом сезоне. В последний раз болельщики видели фигуристку в финале "Гран-при" в декабре 2019 года. Тогда чемпионка заняла пятое место и решила приостановить карьеру.

"Правда.Ру" сообщала, что Алина может вернуться к соревнованиям в следующем сезоне, но эксперты не верят в такое развитие событий. Так, Сергей Дадыгин уверен, что Загитова больше не вернётся в большой спорт.

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