Валуев: "А зачем Хабибу бой с Мейвезером?"

Бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев в разговоре с "Правдой.Ру" заявил о том, что не видит перспектив для проведения боя между Хабибом Нурмагомедовым и Флойдом Мейвезером. По его словам, это абсолютно не нужно российскому бойцу UFC.

Валуев считает, что Нурмагомедов не должен лезть на чужую территорию. По его словам, Хабиб не сможет сравняться с Мейвезером в боксе.

"А зачем ему это? Зачем лезть на чужую территорию, будучи непобежденным по UFC, имея теоретическую возможность проиграть? Потому что все-таки это бокс. А Мейвезер — такой же мастер бокса, как мастер UFC Хабиб Нурмагомедов. Тем более конек Нурмагомедова — это борьба, это не ударная техника руками. Зачем это? Положение само по себе абсурдно", — заявил Валуев.

Разговоры о бое Нурмагомедов — Мейвезер возникли ещё до поединка россиянина с Гэтжи. Хабиб завершил карьеру в UFC после победы над американцем.

Эксперты и журналисты считают, что Хабиб мог бы провести такой выставочный бой с Мейвезером и тогда окончательно уйти из спорта. Флойд остаётся непобеждённым боксёром с "рекордом" 50:0.

Ранее Мейвезере провёл бой против Конора Макгрегора. Он нокаутировал ирландца.