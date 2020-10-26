Фергюсон предложил новую встречу Нурмагомедову

Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон после боя Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи назвал россиянина "тупицей". Он опубликовал обращение к чемпиону UFC в лёгком весе в "сториз" Instagram.

На снимке эпизод перед одним из несостоявшихся поединков Фергюсона и Нурмагомедова. Бои срывались пять раз.

"Скоро увидимся, тупица", — написал Фергюсон.

Нурмагомедов победил Гэтжи во втором раунде приёмом "треугольник". После боя Хабиб объявил о завершении карьеры в UFC.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Нурмагомедов за 13 боёв в рамках организации заработал около 9,5 млн долларов.

Уход из смешанных единоборств Хабиб объяснил тем, что пообещал матери больше не выходить в октагон. В июле в семье Нурмагомедова произошла трагедия — из жизни ушёл его отец Абдулманап. После объявления Нурмагомедова поддержал его извечный противник Конор Макгрегор.