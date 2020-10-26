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CAS назначил дату заседания по делу WADA против России

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) проведёт слушания по делу WADA против РУСАДА со 2 по 5 ноября. Заседание пройдут в смешанном формате с использованием онлайн-связи.

CAS назначил дату заседания по делу WADA против России

Арбитрами по этому делу назначены австралиец Марк Уильямс, итальянец Луиджи Фумагалли и француз Хамид Гарави.

По сведениям источника ТАСС, часть участников процесса приедут в Лозанну. В их число войдут адвокаты, которые представляют интересы РУСАДА. Остальные стороны, такие как МОК и Олимпийский комитет России (ОКР) выйдут на связь в режиме онлайн-конференции.

"Но вне зависимости от своего нахождения они являются полноправными участниками", - сообщает ТАСС.

Дело WADA против РУСАДА

РУСАДА оспаривает решение WADA об отстранении, которое было выпущено 9 декабря 2019 года. Всемирное антидопинговое агентство ввело новые санкции против России после получения базы данных московской антидопинговой лаборатории.

По новому антидопинговому кодексу отстранение РУСАДА будет означать дисквалификацию российских спортсменов от крупных турниров. Сборная России не сможет отправиться на Олимпиаду-2020 и Олимпиаду-2022 под собственным флагом. 

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