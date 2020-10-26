Харитонов назвал причину ухода Хабиба: это политика

Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов в разговоре с "Правдой.Ру" отметил, что уход Хабиба Нурмагомедова из спорта связан с его политическими амбициями. Чемпион UFC в лёгком весе ранее заявил, что его бой против Джастина Гэтжи стал последним.

По словам Хабиба, он обещал матери, что больше не будет выходить в октагон. В июле из жизни ушёл отец и тренер бойца Абдулманап Нурмагомедов.

По мнению Харитонова, причины ухода Хабиба не только семейные.

"С чем связан его уход? Не знаю. Это его личные амбиции, взгляды. Я не знаю, с чем это связано. Возможно, хочет дальше себя продвинуть на политической арене. Я больше чем уверен, что Хабиб будет себя сейчас двигать в плане политики", — заявил Харитонов.

Вместе с тем Харитонов отметил, что Хабиб всё же может провести ещё один бой. Ранее СМИ сообщали о том, что Нурмагомедов ведёт переговоры с Флойдом Мэйвезером о бое по правилам бокса.

Нурмагомедов закончил карьеру со счётом 29:0. У бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Мэйвезера рекорд 50:0.