Погба отказался выступать за сборную Франции из-за слов Макрона

Полузащитник сборной Франции Поль Погба не будет выступать за команду. Такое решение игрок принял после слов президента страны об "исламистских террористах".

Макрон выступал по поводу убийства учителя Самуэля Пати, которое стало резонансным во Франции. Президент отметил, что не потерпит проявлений исламизма.

Ранее 18-летний юноша убил Пати. Причиной стало то, что учитель во время уроков показывал карикатуры на пророка Мухаммеда. Его способ преподавания был жестко раскритикован в соцсетях, а спустя несколько недель был найден обезглавленный труп 47-летнего мужчины.

По словам Макрона, французское общество должно отвечать на подобные вызовы.

"Единство и твердость — единственные ответы на чудовищность исламистского терроризма", — заявил Макрон.

По сведениям The Sun, Погба посчитал, что подобные слова президента оскорбляют чувства французских мусульман. Он отказался от вызова в сборную на ноябрьские матчи.