Щербакова рассказала о своей мечте в этом сезоне

Российская фигуристка Анна Щербакова заявила, что надеется в этом сезоне выступить на международном уровне. Вместе с тем, из-за пандемии коронавируса девушка не знает, чего ожидать.

Щербакова победила на этапе Кубка России в Сочи, опередив Дарью Усачёву и Елизавету Туктамышеву. Двукратная чемпионка России ранее заняла первое место на этапе в Сызрани.

"Очень надеюсь, что будут главные старты, в особенности - чемпионат мира. Это, наверное, главная мечта на этот сезон - чтобы он состоялся", - приводит ТАСС слова Щербаковой.

Фигуристка пообещала, что приложит максимум усилий, чтобы хорошо выступить на чемпионате России. Турнир должен состояться в конце декабря в Челябинске.

После трёх этапов Кубка России Щербакова лидирует по очкам.