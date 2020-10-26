Власти Италии ведут расследование против Роналду из-за "ковида"

Министерство спорта Италии проводит расследование из-за нарушения футболистом "Ювентуса" Криштиану Роналду карантина. Игрок в начале октября покинул расположение туринской команды, в которой были выявлены случаи заражения коронавирусом.

Тогда Роналду отправился в расположение сборной Португалии, хотя медицинский протокол запрещает это делать. Между футболистом, представителями медицинского департамента Турина и директором "Юве" даже возник разговор на повышенных тонах.

Позже, когда Роналду находился в сборной, у него был выявлен "ковид". Футболист срочно вернулся в Италию и сел на самоизоляцию. Криштиану уже пропустил три матча "Ювентуса" и не сможет сыграть ещё как минимум в одном — против "Барселоны" в Лиге чемпионов.

Министр спорта Винченцо Спадафора сообщил, что действия Роналду являются грубым нарушением регламента. После расследования власти вынесут вердикт в отношении португальца.