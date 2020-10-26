"Правда.Ру" подсчитала, сколько денег российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов заработал в UFC. С 2012 года непобеждённый чемпион провёл 12 поединков в рамках промоушена.
В субботу Нурмагомедов победил Джастина Гэтжи и объявил о завершении карьеры в UFC. Хабиб хочет больше времени уделить маме, которая осталась одна после смерти его отца Абдулманапа.
Начинал Нурмагомедов с заработка в 23,5 тыс. долларов за бой с Камалом Шалорусом в 2012 году, а закончил с доходом более 3 млн долларов за один бой.
При подсчёте учтен доход спортсмена, полученный от UFC, без рекламных контрактов.
UFC выплачивал Хабибу обязательный гонорар, бонус за победу, рекламный бонус и бонус за "бой вечера".
Таким образом, доход Хабиба от проведения боёв составил 9 млн 491 тыс. долларов.
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