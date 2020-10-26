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Названа сумма премиальных Хабиба за карьеру в UFC

"Правда.Ру" подсчитала, сколько денег российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов заработал в UFC. С 2012 года непобеждённый чемпион провёл 12 поединков в рамках промоушена.

Названа сумма премиальных Хабиба за карьеру в UFC

В субботу Нурмагомедов победил Джастина Гэтжи и объявил о завершении карьеры в UFC. Хабиб хочет больше времени уделить маме, которая осталась одна после смерти его отца Абдулманапа.

Начинал Нурмагомедов с заработка в 23,5 тыс. долларов за бой с Камалом Шалорусом в 2012 году, а закончил с доходом более 3 млн долларов за один бой.

При подсчёте учтен доход спортсмена, полученный от UFC, без рекламных контрактов.

Доход Хабиба Нурмагомедова в UFC

UFC выплачивал Хабибу обязательный гонорар, бонус за победу, рекламный бонус и бонус за "бой вечера".

  • Камал Шалорус — 23,5 тыс. долларов.
  • Глейсон Тибау — 27,5 тыс. долларов.
  • Тиагу Таварис — 30 тыс. долларов.
  • Абель Трухильо — 32 тыс. долларов.
  • Пэт Хили — 48 тыс. долларов
  • Рафаэль дос Аньос — 65 тыс. долларов.
  • Даррелл Хорчер — 135 тыс. долларов.
  • Майкл Джонсон — 170 тыс. долларов.
  • Эдсон Барбоза — 230 тыс. долларов.
  • Эл Яквинта — 520 тыс. долларов.
  • Конор Макгрегор — 2 млн 30 тыс. долларов.
  • Дастин Порье — 3 млн 90 тыс. долларов.
  • Джастин Гэтжи — 3 млн 90 тыс. долларов.

Таким образом, доход Хабиба от проведения боёв составил 9 млн 491 тыс. долларов.

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