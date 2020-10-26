Названа сумма премиальных Хабиба за карьеру в UFC

"Правда.Ру" подсчитала, сколько денег российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов заработал в UFC. С 2012 года непобеждённый чемпион провёл 12 поединков в рамках промоушена.

В субботу Нурмагомедов победил Джастина Гэтжи и объявил о завершении карьеры в UFC. Хабиб хочет больше времени уделить маме, которая осталась одна после смерти его отца Абдулманапа.

Начинал Нурмагомедов с заработка в 23,5 тыс. долларов за бой с Камалом Шалорусом в 2012 году, а закончил с доходом более 3 млн долларов за один бой.

При подсчёте учтен доход спортсмена, полученный от UFC, без рекламных контрактов.

Доход Хабиба Нурмагомедова в UFC

UFC выплачивал Хабибу обязательный гонорар, бонус за победу, рекламный бонус и бонус за "бой вечера".

Камал Шалорус — 23,5 тыс. долларов.

Глейсон Тибау — 27,5 тыс. долларов.

Тиагу Таварис — 30 тыс. долларов.

Абель Трухильо — 32 тыс. долларов.

Пэт Хили — 48 тыс. долларов

Рафаэль дос Аньос — 65 тыс. долларов.

Даррелл Хорчер — 135 тыс. долларов.

Майкл Джонсон — 170 тыс. долларов.

Эдсон Барбоза — 230 тыс. долларов.

Эл Яквинта — 520 тыс. долларов.

Конор Макгрегор — 2 млн 30 тыс. долларов.

Дастин Порье — 3 млн 90 тыс. долларов.

Джастин Гэтжи — 3 млн 90 тыс. долларов.

Таким образом, доход Хабиба от проведения боёв составил 9 млн 491 тыс. долларов.