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Нурмагомедов заработал за бой с Гэтжи три миллиона долларов

Хабиб Нурмагомедов получил три миллиона долларов за свой последний бой, в котором одержал победу над Джастином Гэтжи.

Напомним, поединок завершился во втором раунде. После боя россиянин заявил, что хочет завершить карьеру. Позже Нурмагомедов признался, что обещал матери не драться без отца, и планирует сдержать слово.

Отец Нурмагомедова умер в июле текущего года из-за осложнений, вызванных коронавирусом нового типа. Также известно, что Гэтжи получил за бой 630 тысяч долларов.

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