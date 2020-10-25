Нурмагомедов заработал за бой с Гэтжи три миллиона долларов

Хабиб Нурмагомедов получил три миллиона долларов за свой последний бой, в котором одержал победу над Джастином Гэтжи.

Напомним, поединок завершился во втором раунде. После боя россиянин заявил, что хочет завершить карьеру. Позже Нурмагомедов признался, что обещал матери не драться без отца, и планирует сдержать слово.

Отец Нурмагомедова умер в июле текущего года из-за осложнений, вызванных коронавирусом нового типа. Также известно, что Гэтжи получил за бой 630 тысяч долларов.