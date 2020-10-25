Очередной тест Роналду на коронавирус оказался положительным

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду сдал ещё один тест на коронавирус, который показал положительный результат.

Сейчас футболист находится дома и чувствует себя хорошо. Чтобы принять участие в матче Лиги чемпионов против "Барселоны", ему необходимо сдать отрицательный тест на коронавирус за 24 часа до начала матча.

Матч "Ювентуса" с "Барселоной" в рамках ЛЧ намечен на 28 октября. Начало матча в 23:00 по московскому времени.