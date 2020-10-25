Спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал планы Хабиба Нурмагомедова завершить карьеру бойца.

"Я уверен, что Хабиб вернётся. Именно потому, что сейчас он объяснил свой уход из спорта обещанием, данным маме. День, когда мама Хабиба увидит, что её сыну плохо без боёв, — а ему неизбежно станет плохо, это бывает с любым спортсменом, — придёт. Тогда она вернёт ему слово. А он выйдет на 30-й бой в честь отца. Как и мечтал Абдулманап. У 30-го боя будут шансы стать последним в карьере. Вечная память Абдулманапу", — пояснил Уткин.