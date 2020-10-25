Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что готов в дальнейшем оказывать помощь своему тренеру Хавьеру Мендесу. Боец согласен вместе с ним готовить новое поколение бойцов.

"У нас на подходе молодое поколение. Мы вернёмся на вершину уже очень скоро. Хочу ли помочь тебе тренировать? Я помогу тебе. Сколько лет я тебе уже помогаю, тренер?" — сказал Хабиб.