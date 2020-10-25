Глава UFC Дана Уайт прокомментировал планы Хабиба Нурмагомедова завершить карьеру.
"Поздравляю, Хабиб. Ты достиг всего, что намеревался сделать. Ты лучший боец в мире, вне зависимости от весовой категории, и действительно величайший в этом виде спорта. #29-0", — написал Уайт в Twitter.
Напомним, Нурмагомедов решил уйти из боёв после победы над американцем Джастином Гэтжи.
Анастасия Приходько утверждает, что так и не смогла заработать денег во время сотрудничества с Константином Меладзе, поскольку половина её выступлений была бесплатной.