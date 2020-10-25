Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле очень рады победе Хабиба Нурмагомедова в поединке с Джастином Гэтжи.
Напомним, ранее российский боец одержал победу над своим американским оппонентом во втором раунде. После боя Нурмагомедов заявил, что заканчивает карьеру бойца.
"Мы рады его победе! И поздравляем его! А всё остальное — его выбор", — отметил Песков.
Анастасия Приходько утверждает, что так и не смогла заработать денег во время сотрудничества с Константином Меладзе, поскольку половина её выступлений была бесплатной.