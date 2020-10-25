В Кремле поздравили Хабиба Нурмагомедова с победой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле очень рады победе Хабиба Нурмагомедова в поединке с Джастином Гэтжи.

Напомним, ранее российский боец одержал победу над своим американским оппонентом во втором раунде. После боя Нурмагомедов заявил, что заканчивает карьеру бойца.