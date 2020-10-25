Дядя Нурмагомедова рассказал о политических амбициях Хабиба

После завершения карьеры бойца Хабиб Нурмагомедов не будет заниматься политической деятельностью, поскольку ему это не интересно.

Об этом рассказал его дядя Нурмагомед Нурмагомедов.

"Хабибу политика не нужна. Он человек совсем другой. Он хочет развивать свой спорт и дать что-то детишкам, делать благотворительность. У него абсолютно нет интереса к политике и власти", — пояснил родственник бойца.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов провёл свой последний бой 24 октября и одержал победу над американцем Джастином Гэтжи, подтвердив своё абсолютное чемпионство в лёгком весе. После боя Нурмагомедов заявил, что завершает карьеру.