Американский боец UFC Джастин Гэтжи поддержал Хабиба Нурмагомедова после боя. Россиянин завершил поединок приёмом "треугольник", упал на пол и расплакался.
Нурмагомедов в октагоне после боя заявил, что завершает карьеру. Победу он посвятил отцу — Абдулманап Нурмагомедов умер в начале июля. Хабиб отметил, что пообещал матери больше не выходить на бои.
Гэтжи в тот момент, когда Хабиб лежал на полу, наклонился к россиянину и что-то ему сказал. Сам Джастин заявил, что говорил сопернику об отце.
"После боя я сказал Хабибу, что у меня не было возможности обратиться к нему раньше. Я наклонился и обратился к нему: "Мне очень жаль, что ты потерял отца. Только что ты заставил его гордится", — приводит BT слова Гэтжи.
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