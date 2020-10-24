Гэтжи поддержал Хабиба, когда тот плакал

Американский боец UFC Джастин Гэтжи поддержал Хабиба Нурмагомедова после боя. Россиянин завершил поединок приёмом "треугольник", упал на пол и расплакался.

Нурмагомедов в октагоне после боя заявил, что завершает карьеру. Победу он посвятил отцу — Абдулманап Нурмагомедов умер в начале июля. Хабиб отметил, что пообещал матери больше не выходить на бои.

Гэтжи в тот момент, когда Хабиб лежал на полу, наклонился к россиянину и что-то ему сказал. Сам Джастин заявил, что говорил сопернику об отце.