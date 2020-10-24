Нурмагомедов за три недели до боя с Гэтжи сломал ногу

Глава UFC Дана Уайт рассказала о проблемах, которые Хабиб Нурмагомедов испытал перед боем с Джастином Гэтжи. Чемпион UFC в лёгком весе защитил свой титул, после чего объявил о завершении карьеры.

По словам Уайта, три недели назад Хабиб был в больнице с переломом ноги. Глава UFC отметил, что сам боец не рассказывал об это никому, кроме членов своей команды.

"Невероятно, но Хабиб был в больнице из-за перелома ноги. Это было три недели назад. Мне об этом сказали в команде Нурмагомедова. А он никому ничего не говорил. Думаю, это самый крепкий человек в UFC", — заявил Уайт.

Нурмагомедов победил Гэтжи во втором раунде, исполнив приём "треугольник".