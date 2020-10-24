Гэтжи победил Хабиба в первом раунде по оценкам судей

Судьи отдали победу Джастину Гэтжи в первом раунде боя против Хабиба Нурмагомедова. Американец сделал несколько ударов, которые были неожиданными для россиянина.

10:9, 10:9, 9:10 — такой счёт значится в судейских записках, которые были опубликованы после боя. Двое из трёх судей отдали предпочтение Гэтжи.

Во втором раунде всё стало на свои места. Нурмагомедов ушёл в партер и смог вывести Гэтжи на приём "треугольник". Американец не выдержал натиска и сдался.

"Я сейчас самый живой, отличные чувства. Хабиб очень силён, я знал это перед боем. Он должен был перевести меня партер, он и сделал это", — заявил Гэтжи после боя.

После боя Нурмагомедов объявил о завершении карьеры. 29:0 — с таким счётом ушёл Хабиб.