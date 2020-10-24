Макгрегор поддержал Нурмагомедова после боя с Гэтжи

Ирландский боец ММА Конор Макгрегор отреагировал на события, происходившие во время и после боя между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи. Российский боец победил американца во втором раунде приёмом "треугольник".

После завершения поединка Хабиб заявил о завершении карьеры. Чемпион UFC отметил, что проводит последний бой из-за смерти отца. Абдулманмап Нурмагомедов ушёл из жизни в начале июля.

Макгрегор после речи Хабиба в октагоне оставил сообщение в Twitter. Он поддержал Нурмагомедова и похвалил бойца за "отличную работу".

"Отличная работа, Хабиб. Но я пока ещё буду драться. Ещё раз сочувствую тебе и твоим родным из-за потери отца. С уважением, Макгрегор", — написал Конор в Twitter.

Нурмагомедов в октябре 2018 года победил Макгрегора. Поединок сопровождался скандалом между ирландцем и россиянином. Конор в том числе оскорбил родных Хабиба.